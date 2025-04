Polícia prende advogado influencer por agredir companheira em Alagoas

O advogado criminalista João Neto, de 47 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 14, acusado de agredir a companheira dentro do apartamento onde mora no bairro Jatiúca, em Maceió (AL). Ele tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e faz vídeos de análises e conselhos jurídicos. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima sangrando após sofrer ferimentos no queixo.

Na gravação, é possível notar a vítima indo para o hall do prédio enquanto sangra. Posteriormente, João Neto aparece colocando um pano no local do ferimento e outras duas pessoas que estavam no apartamento saem para limpar o rastro de sangue deixado pela mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil de Alagoas, a vítima relatou ter sido derrubada com um empurrão, batendo o queixo no chão e sofrendo um “corte profundo”. Após a agressão, a mulher foi levada a um hospital para receber cuidados médicos.

Segundo as autoridades, João Neto foi preso por agentes da Oplit (Operação Policial Litorânea Integrada) nas proximidades do hospital onde a vítima era atendida. O advogado foi detido pelo crime de lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha.

Em nota publicada nas redes sociais, a defesa de João Neto afirmou que o assunto será esclarecido a partir da audiência de custódia, que deve ser realizada nesta terça-feira, 15.

A defesa do advogado João Neto, vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica, todavia esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia, em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito.