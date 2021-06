Polícia prende acusada de assassinar atriz de filmes eróticos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (7) que prendeu a mulher acusada de matar a atriz de filmes eróticos Luane Honório de Souza, conhecida como Aline Rios. As informações são do UOL.

A acusada, que era amiga da atriz e dividia o apartamento com ela, cometeu o crime em 2020, ao esfaquear Luane na cervical, em Nilópolis, no Rio de Janeiro.

A atriz chegou a ficar três meses internada, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. De acordo com as investigações, Luane levou uma facada no pescoço após um desentendimento com a autora do crime.

Ainda de acordo com o UOL, a suspeita foi encontrada no centro de Nilópolis e tinha mandado de prisão expedido contra ela. Ela também possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto de veículo.

