Polícia prende 7 pessoas em operação contra ‘ultras’ na Itália

MILÃO, 5 MAI (ANSA) – A polícia italiana prendeu nesta segunda-feira (5) sete pessoas pelos crimes de usura e extorsão em uma investigação envolvendo torcedores organizados de Milan e Internazionale.

De acordo com as autoridades locais, os principais grupos de “ultras” das equipes lombardas teriam entrado em acordo para evitar brigas e assumir o controle de atividades econômicas ligadas ao San Siro, incluindo por meio de extorsões e intimidações.

Os episódios que levaram às novas detenções já haviam surgido durante o início das investigações, mas os agentes optaram aguardar os depoimentos dos criminosos e das pessoas lesadas pelos esquemas, que envolviam venda ilegal de ingressos, comércio de bebidas e gestão irregular de estacionamentos.

Entre as sete pessoas detidas pela polícia está Mauro Russo, que era sócio do ex-zagueiro Paolo Maldini e do ex-atacante Christian Vieri, ambos totalmente alheios à investigação.

O homem foi preso por ter extorquido por volta de quatro mil euros (R$ 25,6 mil) por mês durante cerca de dois anos do empresário Gherardo Zaccagni, que administrava os estacionamentos do lado de fora do San Siro.

Em outra frente do caso, o italiano Antonio Bellocco, ex-ultras da Internazionale e que era ligado à máfia ‘ndrangheta, emprestou quase 400 mil euros para um empresário lombardo, além de cobrar 400% de juros em cima do valor. Vale destacar que o torcedor interista foi assassinado no ano passado por Andrea Beretta, um dos principais líderes da organizada dos nerazzurri. (ANSA).