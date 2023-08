Polícia prende 7 jovens por estupro coletivo na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 9:01 Compartilhe

PALERMO, 18 AGO (ANSA) – As autoridades italianas prenderam sete jovens, incluindo um menor de idade, acusados de terem cometido um estupro coletivo contra uma mulher que, embriagada, foi levada a uma área isolada no centro de Palermo, no sul do país, para ser agredida sexualmente.

Uma ordem de prisão preventiva foi cumprida nesta sexta-feira (18) contra três jovens e outra contra o menor acusado. Aos quatro suspeitos juntam-se outros três cúmplices que já tinham sido presos no último dia 3 de agosto.

Todos são investigados pelo crime de violência sexual em grupo, tendo em vista que a apuração das autoridades italianas mostrou que os jovens abusaram sexualmente da mulher em estado de embriaguez no último dia 7 de julho.

Na ocasião, eles levaram a vítima para um espaço isolado no centro da cidade e se revezaram para cometer o crime, segundo documentado por câmeras de segurança. “Eu não tinha ideia de onde eles estavam me levando. Eles responderam: ‘nós sabemos'”, relatou a vítima, que pediu ajuda para pedestres, mas “ninguém entendia o que estava acontecendo”.

Um dos criminosos filmou o ato de violência com seu celular, provavelmente para divulgar, mas depois teria deletado o vídeo com medo de que a jovem o denunciasse, de acordo com a polícia.

Segundo os carabineiros, a operação demonstram que, “encontrando forças para não se calar e pedindo ajuda às forças policiais, todas as formas de violência contra as mulheres podem ser combatidas adequadamente”. (ANSA).

