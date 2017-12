Polícia prende 40 torcedores do Flamengo por confusão em hotel do Independiente

A polícia prendeu cerca de 40 torcedores do Flamengo por causa da confusão diante do hotel onde está hospedado o time do Independiente, na noite desta terça-feira. A equipe argentina vai enfrentar o rubro-negro na noite desta quarta, no Maracanã, pela final da Copa Sul-Americana.

A confusão aconteceu na noite de terça, na frente do hotel onde a delegação do Independiente, está hospedada, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Com fogos de artifício (alguns lançados contra o hotel) e cânticos de estádios, eles tentaram atrapalhar a noite de sono dos argentinos.

A movimentação foi intensa em frente ao hotel e alguns torcedores chegaram a tentar ultrapassar uma barreira montada para segurança. Torcedores do Independiente também estavam no local, com provocações dos dois lados.

Flamengo e Independiente se enfrentarão na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela finalíssima da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, os argentinos venceram por 2 a 1.

Pelas redes sociais, a Conmebol condenou a ação da torcida carioca e indicou possível punição ao clube brasileiro. “A Conmebol condena todos os atos de violência registrados e insta às torcidas dos clubes que disputarão a final da Conmebol Sul-Americana a vivenciar a festa do futebol em paz e com respeito e lealdade para com o rival. #JogoLimpo #FutebolEmPaz”, registrou a entidade, em sua conta no Twitter.