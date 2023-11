Polícia prende 10 foragidos em Interlagos durante o GP de São Paulo; homem é preso por racismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 19:55 Para compartilhar:

A Polícia Civil prendeu dez foragidos em uma ação realizada na sexta-feira no Autódromo de Interlagos, durante o GP de São Paulo de Fórmula 1. Os detidos eram alvos de ordens judiciais de prisão, tanto por causa de condenação quanto por decisão cautelar, por crimes de diferentes naturezas, como roubo e pedofilia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a presença dos procurados entre o público se deu por meio do compartilhamento de dados do programa “Muralha Paulista” com as autoridades. O sistema já é usado em partidas de futebol, mas foi testado pela primeira vez em um evento internacional. A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) auxiliou com o compartilhamento de sua base de dados para identificar pendências criminais de estrangeiros, mas somente brasileiros foram detidos.

“É uma ação da área de inteligência policial com a finalidade de deixar o local do evento mais seguro, impedindo o acesso de pessoas que possam comprometer a ordem pública. Os eventos passam a contar com tecnologia de ponta e parceria entre o setor privado e público, sem nenhum custo de implantação para o estado”, explica Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo.

Na sexta-feira, a Polícia Militar montou um cordão de segurança no entorno do Autódromo de Interlagos e instalou um posto próximo ao local para cuidar de ocorrências externas. De acordo com a SSP, cerca de 1,3 mil policiais vão estar mobilizados na segurança do local durante a corrida deste domingo.

RACISMO

Também na sexta-feira, no autódromo, foi registrada a detenção de um homem de 47 anos, que estava frequentando o camarote Pit Stop Club, por injúria racial. Ele teria usado palavras racistas para ofender José Paulo dos Santos, de 51 anos, que usava um boné do PT.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, procurada pelo Estadão, afirmou que o caso foi registrado como preconceito de raça e cor, e a detenção foi feita em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

“Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por injúria racial às 15h15 desta sexta-feira (3), no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. A vítima, um homem de 51 anos, contou que foi ofendida por xingamentos racistas proferidos por outro homem, de 47 anos. Duas testemunhas estavam presentes no momento do crime e o autor foi indiciado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado como preconceitos de raça e cor – injúria racial na 1ª Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur)”, diz nota enviada pela SSP.

