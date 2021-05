Polícia pede exame toxicológico em corpo de MC Kevin

A Polícia Civil solicitou que seja feito um exame toxicológico no corpo de MC Kevin, morto neste domingo (16) após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As informações são do UOL.

O pedido foi feito após testemunhas afirmarem em depoimento que o funkeiro havia consumido drogas e bebidas alcoólicas momentos antes da queda, segundo o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Pelo menos seis pessoas já prestaram esclarecimentos à polícia, entre elas a esposa de MC Kevin, Daleone Bezerra. Ela foi ouvida por cerca de 8 horas e deixou a delegacia chorando, sem falar com a imprensa.

Ainda de acordo com o UOL, o padrasto de MC Kevin precisou ser contido pela polícia nesta segunda-feira (17), na porta da delegacia, pois teria tentado agredir os jovens que estavam com o funkeiro no hotel. Uma mulher com quem supostamente o funkeiro teve um relacionamento também foi ouvida.

De acordo com a polícia, uma perícia foi realizada em dois quartos do hotel, onde o cantor estava com amigos e onde a mulher estava, além do local onde o funkeiro caiu.

De acordo com o laudo da necropsia do IML (Instituto Médico Legal), a causa da morte de MC Kevin foi um trauma craniano provocado por ação contundente. A polícia quer tender se o funkeiro bateu a cabeça na borda da piscina após tentar pular pela varanda do apartamento.

Segundo a PM, Kevin caiu entre o vão do prédio do hotel e a piscina. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, mas não resistiu.

O funkeiro será velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, no Parque Novo Mundo, em São Paulo, nesta terça-feira (18). A cerimônia será aberta ao público.

