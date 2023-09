Polícia panamenha resgata 150 migrantes em região indígena

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 13:05 Compartilhe

A polícia panamenha resgatou 150 migrantes que eram transferidos em várias embarcações pela região indígena de Guna Yala, no Caribe, informou nesta quarta-feira (6) o Serviço Nacional de Fronteiras do Panamá (Senafront).

“Um total de 150 migrantes da Venezuela, Equador, Colômbia, China, Bangladesh e Peru” foram resgatados no setor Isla de Oro, na região indígena de Guna Yala, norte do Panamá, no Caribe, quando eram transferidos em cinco embarcações”, disse Senafront em comunicado.

Essas embarcações eram “dirigidas por cinco pessoas de nacionalidade colombiana”, que foram detidas, acrescenta a nota.

A operação policial ocorreu na terça-feira, embora tenha sido anunciada nesta quarta.

Segundo a Senafront, desde abril, a polícia panamenha resgatou 426 migrantes e deteve 42 pessoas.

O Panamá tornou-se rota de trânsito para migrantes que, vindos da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central.

Até agora, neste ano, mais de 307 mil pessoas cruzaram a selva de Darién, entre a Colômbia e o Panamá, um número superior ao de todo o ano de 2022, quando 248 mil migrantes fizeram essa viagem.

São principalmente migrantes da Venezuela, Haiti, Equador e Colômbia, embora também haja asiáticos e africanos.

jjr(gm/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias