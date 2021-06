Polícia não identifica quem matou João Pedro e indicia agentes por tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro não conseguiu identificar o responsável pelo tiro que matou o menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, há um ano, e indiciou três policiais civis por tentativa de homicídio culposo. As informações são da Folha.

João Pedro foi morto em 18 de maio de 2020, enquanto brincava com amigos e primos dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma operação da Core (Coordenadorria de Recursos Especiais), uma tropa de elite da Polícia Civil.

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, “dois dos agentes envolvidos usavam armas do mesmo calibre do projétil que atingiu a vítima. Como os laudos não determinaram de qual arma partiu o projétil, a incerteza faz com que não se possa imputar a nenhum deles a responsabilidade pelo disparo”.

Os dois policiais se chamam Mauro José Gonçalves e Maxwell Gomes Pereira. Já o terceiro agente, que utilizava uma arma de calibre diferente, Fernando de Brito Meister, também foi indiciado por tentativa de homicídio “já que colocou as demais pessoas no local em risco”. De acordo com a Folha, os três continuam atuando na Core, inclusive em operações.

