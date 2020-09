Polícia multa 20 pessoas por tentarem invadir pista de Mugello

FLORENÇA, 14 SET (ANSA) – As autoridades italianas multaram 20 pessoas que tentaram entrar de forma irregular no circuito de Mugello para assistir ao Grande Prêmio da Toscana de Fórmula 1.

No total, os agentes autuaram 20 indivíduos e outros dois, ambos do norte do da Itália, foram denunciados pelas autoridades.

Os dois homens, um de 20 e outro de 25 anos de idade, foram surpreendidos pela polícia que flagrou a dupla tentando entrar no autódromo usando ingressos falsos.

As multas foram emitidas para 16 italianos e quatro alemães, que tentaram pular a cerca externa da pista para entrar em Mugello.

Em outra ocorrência, o dono de uma Lamborghini foi multado no estacionamento próximo ao autódromo por estar guiando o esportivo sem placa frontal.

Em uma corrida tumultuada, com duas bandeiras vermelhas causadas por acidentes, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, venceu o GP da Toscana e ficou a apenas uma vitória de igualar o recorde de 91 estabelecido pelo alemão Michael Schumacher. (ANSA).

