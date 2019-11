Polícia Militar ganha mais 375 agentes nas ruas

Rio – Novos policiais militares estão chegando às unidades operacionais com maior déficit de efetivo e maior incidência criminal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os 375 novos agentes se formam amanhã, após um ano de curso intensivo no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Os novos PMs ocuparão vagas abertas por aposentadoria ou exoneração de outros policiais.

“A recomposição de recursos humanos e materiais na corporação segue critério técnico. Avaliamos as necessidades de cada unidade operacional e a incidência criminal nas áreas onde atuam”, explicou ontem o secretário da Polícia Militar, comandante Rogério Figueredo de Lacerda.

No CFAP, os policiais tiveram dois treinamentos adicionais: porte velado de armas para atuar com mais segurança nos dias de folga e capacitação de tomada de decisão com uso de simulador em ambiente virtual. O comandante da unidade, coronel Marcelo Teixeira, destaca um módulo inédito cumprido pela turma e que passará a ser adotado nos próximos cursos: treinamento prático pelas ruas do bairro de Sulacap, na Zona Oeste, sob observação à distância pelos instrutores

“Esse treinamento permite que o aluno pratique todas as rotinas que encontrará no batalhão, por exemplo, apanhar a arma na RUMB (Reserva Única de Material Bélico) da unidade, preencher papeletas e conduzir as ocorrências para a delegacia da área”, comentou o coronel Marcelo Teixeira.