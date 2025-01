Polícia Militar descobre túnel subterrâneo em escola de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo localizou na manhã de segunda-feira, 6, um túnel embaixo de uma escola no Parque São Lourenço, zona leste da capital paulista.

De acordo com a PM, um caminhão foi até a unidade de ensino realizar a entrega de produtos, quando ao passar pelo pátio abriu um buraco no solo. Posteriormente, as autoridades foram acionadas para a realização de uma inspeção.

No local, que possui estrutura e fiação elétrica, foram encontradas ferramentas, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ninguém foi localizado no interior do túnel que tem 76 metros de extensão.

A Escola Estadual São João Evangelista fica localizada na Rua Forte Cananeia, 5. A aproximadamente 200 metros, no número 159 na mesma via, estava localizada uma empresa de segurança e transporte de valores, atualmente desativada. A base já não existe no local desde junho de 2023.

Não há informações, no entanto, sobre o motivo da escavação ter sido feita nem sobre suspeitos envolvidos. Também não foi divulgada qual seria a direção do túnel, somente que começa embaixo da escola.

Equipes da PM inspecionam o local com a utilização de equipamentos de respiração para garantir a segurança durante a ação. Também está sendo avaliada as condições da estrutura, assim como realizada a coleta de amostra de DNA para ajudar nas investigações.