Polícia mata homem armado que tentou invadir prédio do FBI em Ohio

reuters 12/08/2022 - 8:43

Por Daniel Trotta e Kanishka Singh

(Reuters) – Um homem armado que tentou invadir o prédio do FBI em Cincinnati, Ohio, na quinta-feira, foi morto a tiros pela polícia após uma perseguição de carro, um tiroteio e uma disputa em um milharal a nordeste da cidade, disseram autoridades.

A polícia ainda não identificou o homem morto e, durante uma entrevista coletiva, se recusou a comentar sobre sua motivação. O New York Times e a NBC News, citando fontes não identificadas, identificaram-no como Ricky Shiffer, de 42 anos, que pode ter visões de extrema direita.

Um homem com esse nome avisou sobre o ataque no Truth Social, a plataforma digital criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

“Se você não tiver notícias minhas, é verdade que tentei atacar o FBI, e isso significa que ou fui tirado da internet, o FBI me pegou ou eles enviaram os policiais comuns…”, dizia a mensagem.

Suas postagens, incluindo outras expressando opiniões extremistas, foram retiradas do ar logo depois que a polícia disse a repórteres que o suspeito de Cincinnati havia sido morto.

A NBC News, citando duas autoridades não identificadas familiarizadas com o assunto, disse que o suspeito estava no prédio do Capitólio dos EUA em Washington durante o ataque de apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021.

O New York Times, citando dois policiais familiarizados com o assunto, informou que os investigadores estavam apurando se ele tinha ligações com grupos extremistas.

O FBI tem sido alvo de ameaças online desde que seus agentes fizeram buscas na propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, como parte de uma investigação sobre documentos removidos da Casa Branca quando o então presidente deixou o cargo em janeiro de 2021.

O diretor do FBI, Christopher Wray, que descreveu o extremismo violento doméstico como a ameaça à segurança mais significativa para o país, divulgou um comunicado após os eventos de quinta-feira condenando “ataques infundados à integridade do FBI”.

O incidente de Ohio começou na quinta-feira, quando o suspeito tentou sem sucesso entrar nas instalações de triagem de visitantes do FBI. Ele então fugiu da área em um veículo branco, em direção ao norte na Interestadual 71, disse o FBI.

Uma perseguição se seguiu e o suspeito disparou sua arma contra um policial estadual, disse o porta-voz da Patrulha Rodoviária Estadual de Ohio, Nathan Dennis, em uma coletiva de imprensa.

O veículo parou no condado de Clinton e houve troca de tiros entre o suspeito e a polícia, disse ele, antes de uma longa disputa que terminou com o suspeito sendo baleado seis horas após o ataque inicial em Cincinnati.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington, Brendan O’Brien em Chicago e Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia)