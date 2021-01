Polícia liberta mãe e duas filhas mantidas em cárcere privado no Ceará

Uma idosa de 83 anos foi libertada na quarta-feira (20) pela Polícia Civil após passar mais de um ano em cárcere privado com duas filhas, uma delas com deficiência mental e a outra com deficiência física. As informações são do UOL.

Elas estavam presas em uma casa na cidade de Boa Viagem, a cerca de 220 km de Fortaleza, no Ceará. Para tentar fugir, uma delas abriu um buraco na parede. O suspeito do crime é o filho da idosa, irmão das outras duas mulheres, que foi preso em flagrante.

Segundo a delegada, o caso estava sendo investigado a partir de denúncias feitas por uma das filhas da idosa, que não morava na residência. Ela disse que o irmão não permitia que a mãe e as irmãs saíssem de casa há mais de um ano, quando o pai da família morreu.

Após a denúncia, policiais civis foram até o local e constataram que as vítimas viviam em condições sub-humanas, com a casa suja, lixo acumulado e sem qualquer higiene, além de ter poucos móveis e pouca comida na geladeira.

Segundo a delegada titular da Delegacia Municipal de Boa Viagem, responsável pelas investigações, as vítimas dispunham de benefícios que eram administrados pelo filho da idosa: aposentadoria por idade, pensão pela morte do marido, e os benefícios das filhas com deficiência.

O homem, de 41 anos, foi preso. As vítimas estão sob cuidados de outros familiares.

