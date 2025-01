Polícia japonesa prende homem por esfaqueamento em estação de trem

A polícia japonesa anunciou, neste domingo (26), a prisão de um homem por um esfaqueamento em uma estação ferroviária que deixou um morto e dois feridos.

O ataque ocorreu na noite de quarta-feira do lado de fora da estação JR Nagano, na região central do Japão, em um raro caso de crime violento no país asiático.

O detido é um homem de 46 anos, indicou um policial em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão pública NHK.

Ele foi inicialmente acusado de tentativa de homicídio e outras acusações podem ser adicionadas, afirmou o agente.

Um homem de 49 anos foi morto no ataque, que também feriu um homem de 30 anos e uma mulher de 40 anos, de acordo com a mídia local.

As três vítimas foram aparentemente atacadas de forma aleatória em um terminal de ônibus próximo à estação de trem, segundo fontes investigativas citadas pela imprensa japonesa.

Nagano é a capital da província de mesmo nome, um destino popular para a prática de esportes de inverno.

