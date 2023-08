Polícia italiana prende jovens que escalaram Catedral de Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2023 - 13:01 Compartilhe

MILÃO, 12 AGO (ANSA) – A polícia italiana prendeu dois jovens que escalaram uma das torres da Catedral de Milão, um dos grandes símbolos da capital da região da Lombardia.

Os dois responsáveis pelo ato, que são naturais de Dijon, na França, foram avistados no monumento por um policial que estava patrulhando a área.

Cercados por vários agentes, a dupla desceu da catedral usando as próprias mãos, uma cena que foi filmada por várias pessoas que passavam pela área.

Os franceses, que não danificaram o monumento durante a escalada, foram liberados pelas autoridades algumas horas depois. No entanto, a polícia italiana encontrou em seus celulares vários vídeos de outras ações semelhantes em monumentos famosos na França.

De acordo com os jovens, eles escalaram a Catedral de Milão apenas para divulgar a façanha nas redes sociais.

Os dois ainda confirmaram para as autoridades lombardas que não possuem relação com as pichações da Galeria Vittorio Emanuele II, também localizada em Milão. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias