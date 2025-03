Polícia italiana confirma que drone russo sobrevoou prédio da UE

MILÃO, 31 MAR (ANSA) – A polícia italiana confirmou nesta segunda-feira (31) que o drone que sobrevoou diversas vezes o centro de pesquisa conjunta da Comissão Europeia em Ispra, no Lago Maggiore, é de origem russa.

De acordo com as autoridades, ninguém testemunhou a aeronave passando pela área, mas os sensores do prédio, que detectam ondas de rádio, registraram frequências que estão associadas a um dispositivo de fabricação russa.

As forças de ordem também confirmaram que o drone realizou recentemente cinco sobrevoos pela região, que também abriga instalações da empresa aeronáutica Leonardo.

Em relação ao episódio, a Comissão Europeia disse que não detectou nenhuma suspeita de ameaça à segurança do centro localizado nas proximidades de Varese, na Lombardia.

“A Comissão está comprometida em proteger suas informações, equipe e redes contra qualquer possível ameaça à segurança. No caso específico, não observamos nenhuma violação por drones da zona de exclusão aérea, nem temos conhecimento de nenhuma ameaça específica à segurança”, informou o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier.

Ispra abriga instalações do Centro de Pesquisa Conjunta da UE, que lançou há pouco tempo um projeto de pesquisa sobre os aspectos de segurança dos drones. (ANSA).