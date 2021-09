Polícia israelense mata palestina após tentativa de ataque em Jerusalém

A polícia de Israel matou uma palestina que tentou executar um ataque com faca contra as forças de segurança na Cidade Antiga de Jerusalém, informaram as autoridades do Estado hebreu.

Um comunicado da polícia israelense afirma que a agressora tentou esfaquear os agentes em uma das ruas que levam à mesquita de Al-Aqsa, a maior da cidade.

As forças de segurança “abriram fogo” na direção da agressora e “os serviços médicos que seguiram para o local constataram a morte”, informou a polícia. A tentativa de ataque não provocou vítimas.

Asra Khazimia, de 30 anos e procedente da Cisjordânia, saiu da Esplanada das Mesquitas e caminhava na direção dos policiais quando foi morta, segundo o comunicado.

Forças de segurança israelenses vigiam cada acesso da esplanada, o terceiro local sagrado do Islã e o local mais sagrado do judaísmo, localizado em Jerusalém Oriental, o setor palestino da cidade, ocupado e anexado por Israel.

Em maio, vários dias de distúrbios nesta área de Jerusalém Oriental provocaram um conflito de 11 dias entre o exército de Israel e o movimento palestino Hamas.

Uma guerra relâmpago explodiu entre o Hamas, no poder na Faixa de Gaza, e Israel.

Os confrontos deixaram 260 mortos no lado palestino, incluindo muitos combatentes, e 13 em Israel, entre eles um soldado, segundo as autoridades locais.

Ao mesmo tempo, em Borquin, perto de Jenin, ao norte da Cisjordânia ocupada, outro palestino morreu e dois ficaram feridos nesta quinta-feira em ações das forças israelenses, informou a agência oficial palestina Wafa.

Um incidente similar havia acontecido há alguns dias na mesma localidade.

A vítima fatal, Alaa Zayud, de 22 anos, era membro do grupo armado Jihad Islâmica, segundo uma fonte das forças de segurança palestinas.

O jovem foi atingido por quatro tiros, dois deles no peito, informou o ministério palestino da Saúde.

Palestinos se reuniram diante do necrotério do hospital de Jenin, para onde foi levado o corpo.







A polícia israelense afirmou que “neutralizou” um homem durante uma operação em Borquin para “deter suspeitos e localizar armas”.

“Um terrorista armado abriu fogo na direção das forças de segurança, que responderam com tiros”, afirmou a polícia de fronteira.

No domingo, cinco palestinos morreram em um tiroteio com as forças israelense durante uma operação na Cisjordânia para prevenir atentados, informaram fontes do Estado hebreu.

Os confrontos entre soldados israelenses e palestinos aumentaram nas últimas semanas no norte da Cisjordânia, à margem das operações das forças israelenses ou durante as manifestações manifestações contra os assentamentos israelenses no território e em Jerusalém Oriental.

Cisjordânia e Jerusalém Oriental são territórios palestinos ocupados por Israel desde 1967.

