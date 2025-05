Polícia israelense confirma ‘impacto de míssil’ perto do aeroporto de Tel Aviv

Um míssil disparado do Iêmen caiu perto do aeroporto internacional Ben Gurion, na região de Tel Aviv, confirmou a polícia israelense.

“Vocês podem ver a área logo atrás de nós: ali se formou uma cratera com várias dezenas de metros de largura e também várias dezenas de metros de profundidade”, disse o chefe de polícia da região central de Israel, Yair Hezroni, em um vídeo com a torre de controle do aeroporto ao fundo.

A queda do projétil interrompeu brevemente as decolagens e aterrissagens de aeronaves, mas o aeroporto já está operando normalmente, informou a autoridade do aeródromo.

