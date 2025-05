Polícia investiga roubo de cabo que parou trens na Espanha

Ministro dos Transportes chamou de "sabotagem" furto de cabo de cobre nas proximidades de Madri que afetou milhares de passageiros. Incidente ocorreu uma semana após apagão geral no país.O roubo de 150 metros de cabos de cobre de uma catenária (sistema de cabos suspensos que fornece eletricidade aos trens elétricos) deixou milhares de passageiros parados por várias horas na noite de domingo e na manhã desta segunda-feira (05/05) na Espanha.

O serviço afetado foi o de trens de alta velocidade e longa distância entre a capital Madri e a região sul da Andaluzia, muito requisitado após quatro feriados consecutivos em Madri e com o início da turística Feira de Sevilha.

A polícia iniciou as investigações, e até onde se sabe, o furto ocorreu em cinco pontos na província de Toledo, na fronteira de Madri, o que afetou a sinalização e a operação de 30 trens.

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, descreveu a ação como "sabotagem", alegando que o valor do roubo era pequeno (cerca de 1.000 euros) em comparação com os danos causados. Para corroborar a tese, citou ainda o fato de que a ação foi coordenada, numa área cercada em meio a oliveiras, onde não havia a presença de câmeras de segurança.

"Trata-se de uma ação bastante coordenada. Quem fez isso sabia o que estava fazendo", afirmou.

O Ministério do Interior informou, na rede social X, que as autoridades estão buscando "esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis".

A empresa estatal Renfe informou que o roubo foi detectado às 17h44 do domingo (12h44 no horário de Brasília), embora tenha sido possível a circulação de trens com atrasos.

Mais tarde, um trem da empresa Iryo ficou preso e arrastou a catenária também na província de Toledo, o que impediu a circulação dos trens que estavam em rota.

O movimento em ambas as direções foi retomado gradualmente ainda pela manhã.

Reincidência

A Espanha é líder na Europa em transporte ferroviário de alta velocidade, com quase 4.000 quilômetros – e só fica atrás da China no mundo.

A Renfe é a principal empresa desse serviço, no qual também competem a francesa Ouigo e a hispano-italiana Iryo.

Há uma semana, os trens espanhóis foram paralisados por um grande apagão que deixou toda a Península Ibérica sem eletricidade por várias horas.

O roubo de cabos de cobre tem se tornado um incidente comum na Espanha, causado atrasos nos trens de passageiros. Nos últimos quatro anos, dobrou o número de casos, para 4.433 em 2024, segundo dados do Ministério do Interior.

Reação na política espanhola

O Partido Popular (PP), de oposição de centro-direita, exigiu que o governo faça uma auditoria na rede ferroviária e investigue os constantes incidentes relatados.

O partido de oposição solicitou indenização para todos os viajantes afetados pelos atrasos ocorridos neste domingo.

"O que aconteceu hoje, repito, não é uma exceção; é o novo normal para um governo que está sobrecarregado", disse Juan Bravo, Secretário Adjunto de Economia do PP, durante coletiva de imprensa.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse que os incidentes ferroviários ofereceram "imagens impróprias" para a quarta maior economia da zona do euro.

Por sua vez, o PSOE, partido do governo, descreveu Feijóo como um "carniceiro político" por usar o incidente para atacar o governo em vez de condenar a sabotagem das linhas ferroviárias.

(EFE, AFP)