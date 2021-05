Polícia investiga possível quarta morte ligada a ‘serial killer’ de homossexuais no sul de país

O ‘serial killer’ do sul do país pode ter atacado outra vez. A polícia do Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga uma quarta morte. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18), após policiais ouvirem novas testemunhas.

Segundo apuração do G1, a quarta vítima é um rapaz de 27 anos, que foi encontrado morto em 30 de abril. A polícia notou circunstâncias parecidas do jeito que essa vítima foi encontrada em relação as outras três. O suspeito é José Tiago Correia Soroka.

“É uma pessoa que era conhecida desse assassino. Estamos com uma forte desconfiança, mas não podemos confirmar nada até que tenhamos o laudo do Instituto Médico-Legal em mãos, para sabermos a causa da morte”, explicou a delegada Camila Cecconello.

