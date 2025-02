Polícia investiga desaparecimento de jornalista britânica em SP

SÃO PAULO, 19 FEV (ANSA) – A jornalista britânica Charlotte Alice Peet, 32, foi declarada desaparecida em São Paulo, após não dar mais notícias desde o último 8 de fevereiro. A Polícia Civil da capital paulista está investigando o caso, que inicialmente foi registrado no Rio de Janeiro.

Naquela data, Peet entrou em contato com uma amiga no Rio, afirmando que estava em São Paulo, mas que pretendia viajar para a capital fluminense, onde buscava lugar para ficar.

Dias após a conversa, quando a amiga respondeu que não poderia hospedá-la, a família da jornalista, que mora no Reino Unido, procurou a mulher, já que não tinha tido mais informações da filha.

A amiga, então, registrou o desaparecimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17). Porém o caso foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo.

Peet e a amiga se conheceram na capital fluminense há dois anos, quando a britânica trabalhou como correspondente freelancer, antes de retornar a seu país. Em novembro de 2024, ela se transferiu para o Brasil mais uma vez, encontrando-se com a amiga em Santa Teresa, região central do Rio.

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (Acie) comentou o desaparecimento da profissional, pedindo a intensificação das buscas.

“A Acie e sua liderança apelam às autoridades competentes para que intensifiquem seu trabalho para tentar encontrar a jornalista britânica desaparecida o mais rápido possível”, diz o comunicado.

Em sua página no Linkedin, Peet afirma ser fluente em português, tendo trabalhado no Brasil como correspondente para os veículos Al Jazeera, The Times, The Evening Standard e Meta.

(ANSA).