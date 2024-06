Polícia investiga caso de pré-candidata a vereadora do RJ e filho encontrados mortos a tiros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 16:41 Para compartilhar:

A Polícia Civil investiga o caso da pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de seu filho, mortos no último sábado, 15. Policiais militares encontraram os corpos de Juliana Lira de Souza Silva, 44, e Alexander de Souza Gomes, 27, no chão com marcas de tiros.

Agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Alexandrina, no bairro de São Benedito. Segundo o portal g1, testemunhas teriam informado que quatro homens encapuzados saíram de um carro preto e atiraram nos dois.

As vítimas teriam sido alvejadas quando Juliana estava sentada em um. Alexander, seu filho, estava a cerca de 6 metros.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade e a investigação corre na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), no município vizinho de Belford Roxo.

O velório está previsto para as 15 horas deste domingo (16), no Cemitério de Nova Iguaçu, e o enterro marcado para 17h.

O secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Deodalto, usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Juliana, conhecida como Nega Juh, e ao filho dela.

“Negah Ju sempre foi minha parceira, uma guerreira incansável que dedicou sua vida ao serviço da comunidade. Agradeço por tudo que fizeram por mim e por tantos outros. Que a memória e o legado de vocês permaneçam vivos em nossos corações. Descansem em paz, queridos amigos”, escreveu o secretário ao publicar no Instagram uma foto ao lado da pré-candidata.

