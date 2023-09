Polícia investiga caso de estudantes nus durante partida de vôlei feminino em São Paulo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 11:12 Compartilhe

A polícia está investigando um grupo de estudantes de medicina de São Paulo que expuseram seus órgãos genitais durante uma partida de vôlei feminino de um evento universitário em abril, mas que ganhou repercussão nas últimas horas devido à denúncia de um influenciador popular.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou na segunda-feira em nota que, “assim que tomou conhecimento dos fatos, iniciou as medidas necessárias para investigar” os “atos obscenos”.

O influenciador brasileiro Felipe Neto, com mais de 16 milhões de seguidores no X, antigo Twitter, pediu no domingo (17) um pronunciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e da Universidade de Santo Amaro (Unisa), instituição que os estudantes são matriculados.

“Que recado o país está dando ao deixar que esses alunos de medicina façam isso impunemente?”, publicou Neto para Dino, com o vídeo que mostra os estudantes da Universidade de Santo Amaro, distrito de São Paulo, com as calças abaixadas e órgãos genitais expostos, nas arquibancadas de um ginásio.

“Segundo informações colhidas até o momento, os estudantes do time de futsal masculino de uma universidade invadiram a quadra e passaram a desfilar nus logo após o time para o qual torciam vencer uma partida de vôlei feminino contra outra instituição”, afirmou a polícia em nota.

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nesta segunda-feira que o ministério investigará quais medidas a Unisa tomou em relação ao episódio, sob pena de adotar “medidas disciplinares”.

“É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade”, concluiu Santana.

