Polícia interrompe show surpresa de Ed Sheeran em rua na Índia

NOVA DELI, 10 FEV (ANSA) – A polícia indiana interrompeu abruptamente uma apresentação do astro pop britânico Ed Sheeran no último domingo (9), em uma rua de Bangalore, na popular área de Church Street.

Segundo as autoridades locais, citadas pela imprensa, o cantor não estava autorizado a se apresentar e sua presença causaria problemas para o trânsito e ordem pública.

No entanto, o músico, que estava na Índia por duas semanas com sua turnê “Mathematics”, usou o seu perfil no Instagram para lamentar as ações policiais e garantir que havia obtido a autorização regularmente.

“Foi tudo planejado há muito tempo, minha apresentação de rua naquele local específico não foi uma decisão repentina”, afirmou o artista de 33 anos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Sheeran cantando o hit ‘Shape of You’, quando um policial para em frente a ele e desliga seus instrumentos. Na sequência, começa uma confusão e o britânico se despede do público e deixa o local.

Na publicação, os fãs reclamaram: “Vivemos em uma democracia de ‘tios’ – gíria usado na Índia para se referir a um idoso -. A maior satisfação deles é impedir que as pessoas se divirtam”, dizia um dos comentários.

Por fim, Sheeran convidou todos para seu concerto noturno em Bangalore, onde surpreendeu o público ao interpretar dois sucessos em telogu, a língua local, junto com a cantora Shilpa Rao.

O cantor ainda tem mais dois shows marcados para a Índia, antes de partir com sua turnê para China, Catar, Bahrain, Espanha, França, Itália, Noruega, Suíça, Bélgica, Polônia, Suécia, Dinamarca e Alemanha. (ANSA).