Polícia interrompe rave ‘clandestina’ com centenas na Itália

ASTI, 5 JUL (ANSA) – A polícia italiana interrompeu na manhã deste domingo (5) uma festa rave não autorizada em uma região arborizada de difícil acesso em San Martino Alfieri, ao longo do rio Tanaro, em Tanarella, na região do Piemonte. A festa teve início na noite deste sábado (4), apesar das medidas de proteção contra a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), e reuniu cerca de 400 pessoas. As autoridades italianas estão no local dispersando os participantes, em sua maioria jovens. Até o momento, não há relatos sobre confusão. A polícia investiga a identidade do proprietário do terreno após uma reclamação de invasão. Segundo alguns moradores da região, esta não é a primeira vez que uma rave é organizada no local nos últimos dias, apesar do governo incentivar a não aglomeração durante a pandemia. (ANSA)

