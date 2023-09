Polícia interrompe festival neonazista na Alemanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 18/09/2023 - 18:31 Compartilhe

Cerca de 300 policiais participaram da ação contra festival de música organizado ilegalmente por grupos neonazistas em Dresden. Mais de 70 pessoas foram fichadas.A polícia alemã interrompeu um concerto de música organizado por grupos neonazistas e extremistas de direita em Dresden. A ação ocorreu no sábado (18/09) e envolveu 300 agentes de segurança de diferentes corporações da polícia alemã. Mais de 70 pessoas foram fichadas e nove foram indiciadas por exibirem símbolos de organizações inconstitucionais e incitamento.

A ação policial foi preventiva, impedindo que o concerto, que não tinha autorização, efetivamente ocorresse. Forças de segurança já haviam recebido de antemão denúncias sobre o festival ilegal, que deveria ocorrer em uma biblioteca desativada no bairro de Gittersee, no sudoeste de Dresden, capital do estado da Saxônia, que tem uma cena de extrema-direita particularmente ativa na Alemanha.

"Fomos informados antecipadamente sobre um concerto no qual seria tocada música de círculos extremistas de direita. A operação foi então preparada e o evento foi interrompido", disse o porta-voz da polícia Stefan Grohme, ao tabloide Bild.

Entre os extremistas presentes no evento estavam cidadãos da República Tcheca e da Polônia. Muitos usavam roupas típicas da cena de extrema-direita, como camisetas estampadas com o número "88", uma referência à letra H, a oitava do alfabeto, que repetida forma HH, as iniciais da saudação "Heil Hitler". É uma forma que extremistas de direita na Alemanha usam para contornar a proibição da exibição de símbolos nazistas.

Segundo o Gabinete de Estado para a Proteção da Constituição da Saxônia, alguns neonazistas tiveram suas tatuagens fotografadas. Mesmo tatuagens aparentes com símbolos nazistas são proibidas na Alemanha. "Se uma tatuagem violar a lei e for visível ao público, será fotografada como prova. Também pode acontecer que as roupas sejam retiradas ou levantadas para uma inspeção completa e preservação das provas", disse o porta-voz da polícia.

CDs e faixas de extremistas de direita também foram confiscados. Os policiais também examinaram os veículos dos frequentadores do concerto.

