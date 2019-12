Polícia indicia brigadistas por incêndios em Alter do Chão

SÃO PAULO, 20 DEZ (ANSA) – A Polícia Civil do Pará indiciou nesta sexta-feira (20) quatro brigadistas pelos incêndios que atingiram a Área de Proteção Ambiental de Alter do Chão, no Oeste do estado, em setembro passado.

Os suspeitos são os brigadistas Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Marcelo Aron Cwerner e Gustavo de Almeida Fernandes, e Ronnis Repolho Blair, conhecido como “Cebola” e que foi apenas treinado pela brigada. Eles chegaram a ser presos durante a Operação Fogo do Sairé, por determinação do juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal de Santarém (PA), mas dois dias depois foram libertados. De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de provocar as queimadas na região e vender imagens – que teriam sido usadas pela ONG WWF – para depois arrecadar verbas para combatê-los. Todos os cinco indiciados vão responder por dano a unidades de conservação e áreas de proteção ambiental, associação criminosa, além de concurso de pessoas. As penas variam entre 1 e 5 anos de prisão. Na decisão, o juiz também determinou que a documentação do caso seja encaminhada urgentemente ao Ministério Público. A defesa dos brigadistas, no entanto, afirma que a conclusão é “precipitada”. (ANSA)