Polícia identifica suspeito de ataque ao Porta dos Fundos

SÃO PAULO, 31 DEZ (ANSA) – A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira (31) a identidade de um dos suspeitos de envolvimento no ataque contra a produtora do canal de humor Porta dos Fundos, ocorrido em 24 de dezembro.

Agentes deflagraram uma operação em dois endereços comerciais e dois residenciais para buscar Eduardo Fauzi Richard Cerquise, que não foi encontrado e é tido como foragido. Apesar disso, a Polícia apreendeu R$ 119 mil, munição e uma arma falsa na casa do suspeito, situada na Barra da Tijuca.

Segundo o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro, Cerquise tem um perfil “violento” e é um “empresário de classe média alta”.

“Ele tem livros ligados à religião cristã e ao islamismo”, disse Ribeiro, citado pelo portal G1.

O suspeito já tem passagens pela Polícia por ameaça e agressão e foi identificado graças a câmeras de segurança que flagraram a fuga do grupo responsável pelo ataque. Cerquise aparece na lista de filiados ao PSL, ex-partido de Bolsonaro, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele entrou para a legenda de extrema direita em 3 de outubro de 2001 e já havia ganhado notoriedade em 2013, quando agrediu o então secretário de Ordem Pública do Rio, Alex Costa, durante uma entrevista ao vivo sobre uma ação contra estacionamentos irregulares.

O ataque ocorreu na véspera de Natal, quando indivíduos lançaram bombas caseiras contra a produtora do Porta dos Fundos. O canal é alvo de críticas por causa de um especial natalino que apresenta Jesus Cristo como homossexual.

A Polícia Civil do Rio trata o caso como tentativa de homicídio, e não como terrorismo. (ANSA)