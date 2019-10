Policia identifica motorista de ônibus que atropelou ciclista na Tijuca

Rio – Policiais da 19ª DP (Tijuca) identificaram o motorista de ônibus que atropelou e matou a fotógrafa Valda Nogueira , atingida quando passava de bicicleta na Avenida Heitor Beltrão, na Tijuca, no último dia 3. A identificação foi possível graças a câmeras do circuito de um outro coletivo.

Além do motorista que dirigia o ônibus que atropelou a fotógrafa, também foi identificada a testemunha que ajudou a socorrer a vítima para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde ela acabou morrendo. A delegacia realiza nesta terça-feira uma perícia no ônibus. “Outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso”, diz a polícia.

Nesta terça-feira, O Globo publicou com exclusividade as imagens que mostram o ônibus passar por Valda e logo depois parando num ponto. Ela ultrapassa o veículo e, em seguida, o motorista arranca, e o atropelamento acontece.

Depois as câmeras do ônibus mostram Valda caída no asfalto ao lado da bicicleta e pedindo socorro. O motorista do ônibus que vinha atrás e filmou o acidente parou quando viu a fotógrafa caída no asfalto.

Em nota, a Transurb lamentou o acidente e disse que assim que soube do caso reuniu as informações necessárias, e entregou às autoridades para que as evidências possam ajudar na investigação conduzida pela polícia.

“A Transurb acrescenta que inclusive forneceu as imagens do dia do acidente para a Delegacia que investiga o caso. A Transurb reafirma o seu compromisso com o treinamento dos profissionais, que são orientados a trafegar respeitando as normas de trânsito e a integridade de todos. Além disso, instrui seus rodoviários à ajudar vítimas em acidentes de trânsito”, conclui a nota.