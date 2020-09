Polícia grega usa gás lacrimogêneo contra migrantes em Lesbos

ILHA DE LESBOS, 12 SET (ANSA) – A polícia da ilha grega de Lesbos usou gás lacrimogêneo contra os migrantes que atiraram pedras nos agentes de segurança durante uma manifestação neste sábado (12) para exigir acolhimento após os incêndios que devastaram o campo de Moria.

Os confrontos começaram perto de um acampamento temporário construído pelas autoridades gregas, que se negam a construir um novo campo. No início do dia, inclusive, um incêndio foi registrado próximo de um bloqueio policial.

A tensão começou desde que um incêndio destruiu o campo de refugiados de Moria no dia 8 de setembro após um grupo de migrantes se revoltar com os resultados dos testes para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Cerca de 35 deles teriam resultado positivos, de acordo com a imprensa grega.

Mais de 11 mil pessoas, incluindo cerca de 400 menores, ficaram sem abrigo. As autoridades da ilha querem transferir todos para barracas de campanha que estão sendo instaladas desde ontem (11) em uma área próxima do porto.

Nesta sexta-feira, a União Europeia informou que está pronta para “financiar um novo campo mais moderno” de refugiados em Lesbos. Além disso, pelo menos 10 países, como Alemanha, França, Holanda e Itália, estão se preparando para acolher menores desacompanhados. (ANSA)

Veja também