Polícia francesa resgata mulher mantida em cativeiro desde 2011

PARIS, 7 AGO (ANSA) – Agentes da polícia francesa resgataram nesta segunda-feira (7) uma mulher de 53 anos de idade que passou 12 anos em cativeiro na cidade de Forbach, no leste do país, perto da fronteira com a Alemanha.

O marido dela, de 55 anos, foi preso e apontado como autor do crime.

A mulher foi encontrada em um quarto, nua, com a cabeça raspada, apresentando múltiplos ferimentos, fraturas nas pernas e nos dedos, e com sinais de desnutrição, segundo relatos de fontes próximas à investigação ouvidas pela rádio francesa RMC.

O cômodo era trancado por barras de ferro e havia ainda uma bancada que era usada para torturar a mulher.

No apartamento, os agentes também encontraram um caderno usado pelo homem para registrar as refeições que dava à vítima.

Segundo a imprensa local, o casal era de origem alemã e a mulher conseguiu contatar a polícia da Alemanha, que pediu a ajuda dos agentes franceses.

Um inquérito foi aberto para apurar os crimes de sequestro, estupro com agravantes e atos de tortura e barbárie. (ANSA).

