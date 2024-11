Polícia francesa mobilizará 4.000 homens para partida contra Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 13:21 Para compartilhar:

Um total de 4.000 policiais e gendarmes será mobilizado na quinta-feira para garantir a segurança da partida da Liga das Nações entre França e Israel no Stade de France, nos arredores de Paris, anunciou a prefeitura neste domingo (10).

A mobilização corresponde a “uma mobilização extremamente reforçada”, disse o prefeito da polícia de Paris, Laurent Nunez, à BFMTV, admitindo que é “muito incomum” mobilizar-se para um jogo de futebol.

Os policiais serão mobilizados não apenas do lado de fora do estádio, mas também dentro dele, uma função normalmente desempenhada por agentes de segurança privada.

Eles também serão mobilizados no transporte público e nas ruas da capital.

A segurança da delegação israelense será fornecida pela unidade de elite da polícia francesa (RAID), disse Nunez.

“Será uma partida de alto risco” em “um contexto político muito tenso” e uma semana após a violência em Amsterdã entre grupos de indivíduos pró-palestinos e torcedores do Maccabi Tel Aviv, que foi condenada por organizações internacionais.

Cinco pessoas tiveram que ser hospitalizadas e mais de 60 pessoas foram presas pela polícia holandesa em decorrência desses incidentes.

“Nenhuma desordem ou ataque à ordem pública será tolerada”, advertiu o prefeito, que também indicou que os controles de acesso ao estádio serão “extremamente reforçados”.

O movimento Beitar, ligado à extrema direita israelense, anunciou neste domingo que estava convocando uma manifestação em Paris para combater o antissemitismo na véspera do jogo.

“Estamos chocados com o que aconteceu em Amsterdã e com a reação dos governos”, disse o líder do Beitar, Yigal Brand, no comunicado.

“Temos orgulho de ser sionistas e não temos nada pelo que pedir desculpas (…) Vamos nos concentrar na quarta-feira em Paris e na quinta-feira no jogo de futebol, que também está ameaçado pelos jihadistas”, acrescentou.

