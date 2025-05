Polícia francesa encontra busto do túmulo de Jim Morrison, roubado em Paris em 1988

Investigadores da polícia francesa encontraram acidentalmente o busto do túmulo de Jim Morrison, roubado há 37 anos no cemitério Père Lachaise, em Paris.

O túmulo do vocalista do The Doors, que morreu em 3 de julho de 1971, é um local de peregrinação para os nostálgicos do rock, que são tantos que o cemitério teve que erguer barreiras.

Para marcar o 10º aniversário de sua morte, um imponente busto de Morrison, feito pelo artista croata Mladen Mikulin, foi instalado no túmulo, mas foi roubado em 1988.

Investigadores das brigadas financeira e anticorrupção de Paris o encontraram por acaso, disse uma fonte próxima ao caso à AFP, confirmando uma reportagem da rádio RTL.

A descoberta foi feita durante uma operação como parte de uma investigação de fraude, segundo a estação de rádio. As autoridades não forneceram mais detalhes neste momento.

A polícia judiciária publicou em suas redes sociais uma imagem do busto recuperado, na qual ele aparece com grafites feitos por fãs do cantor americano e sem nariz.

Morrison se estabeleceu em Paris alguns meses antes de sua morte. As circunstâncias exatas de sua morte aos 27 anos permanecem desconhecidas, embora acredite-se que tenha sido devido a uma parada cardíaca na banheira.

Seu carisma fez dele um símbolo sexual com fãs no mundo todo. Ele também era conhecido por seu comportamento provocativo e uso de drogas.

Em fevereiro, a cidade de Paris anunciou que uma passarela perto da Praça da Bastilha, no centro da capital, receberá o nome deste ícone do rock dos anos 1960.

