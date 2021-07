Polícia flagra bingo clandestino com idosos em São Paulo

Na última sexta-feira (02), a polícia localizou um bingo clandestino com 37 pessoas na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Os participantes foram flagrados em ambiente fechado, desrespeitando as medidas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19. Havia idosos no local.

Segundo os policiais da 4ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, os agentes chegaram ao endereço por meio de uma denúncia anônima. No local, á uma fachada falsa, indicando uma academia esportiva.

No local, a polícia encontrou 36 máquinas de vídeo-bingo. As autoridades ainda apreenderam oito televisores, uma impressora, uma máquina de cartão, diversas fichas e anotações e R$ 912.

A polícia precisou usar um micro-ônibus do transporte municipal para levar os frequentadores detidos até a delegacia. Os idosos vistos no ambiente precisaram da ajuda dos policiais para subir os degraus do coletivo.

A polícia prendeu quatro funcionários do estabelecimento clandestino, entre eles a operadora de caixa, dois locutores e uma cozinheira. Todos assinaram um termo circunstanciado na delegacia. O responsável pelo bingo não estava no local, mas deve responder por crime contra a saúde pública e contravenção penal.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial da Vila Penteado. Todos os detidos foram autuados pela prática de jogos de azar e por infração de medida sanitária preventiva.

Veja também