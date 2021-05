Polícia Federal transfere mafioso italiano para ‘local secreto’

SÃO PAULO, 25 MAI (ANSA) – O mafioso italiano Rocco Morabito, conhecido como “rei da cocaína” e preso no estado brasileiro da Paraíba, na noite desta segunda-feira (24), foi transferido pela Polícia Federal (PF) para um local secreto hoje (25).

O narcotraficante foi levado ao aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa, a bordo de um SUV branco escoltado por outros três carros pretos e foi colocado em um avião da PF.

O local para onde Morabito foi transferido “não será divulgado para a segurança do detido”, afirmaram fontes do Ministério da Justiça.

O mafioso italiano era considerado o segundo foragido mais procurado do sistema penal italiano, atrás apenas do chefe da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

O líder da ‘Ndrangheta foi detido ontem em um hotel na cidade de João Pessoa, em uma operação deflagrada no âmbito de “uma investigação conjunta entre Brasil e Itália”, de acordo com a Polícia Federal.

Condenado à revelia a 28 anos de prisão, uma sentença que depois foi ampliada para 30 anos, Morabito estava foragido desde junho de 2019, quando fugiu da Prisão Central de Montevidéu, onde estava preso há dois anos.

“O esconderijo no Brasil de um dos maiores chefe da ‘Ndrangheta confirma a ramificação internacional daquela que podemos considerar a organização criminosa mais importante da Itália, além da capacidade econômica e presença em territórios do mundo”, afirmou Gianluca Cantalamessa, gerente nacional do Departamento Antimáfia. (ANSA)

