Polícia Federal prende mafioso da ‘ndrangheta em Goiás

SÃO PAULO, 24 AGO (ANSA) – A Polícia Federal prendeu um mafioso italiano, membro da ‘ndrangheta, nesta quarta-feira (24) em Goiânia, capital de Goiás, durante a “Operação La Spezia”.

Segundo o portal “g1”, trata-se de Joseph Bruzesse.

Segundo as informações oficiais, o homem fazia parte de um esquema internacional de tráfico de drogas, que usava portos do Espírito Santo para “enviar grandes quantidades de cocaína para a Itália ocultadas em pisos de mármore e granito”.

“Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva, sendo um no estado de Goiás e um em Santa Catarina. Também estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo (3), Goiás (1) e Santa Catarina (1)”, acrescenta a nota.

A PF informou que as investigações sobre o caso começaram após a Itália enviar informações para o Brasil. Em 28 de dezembro de 2020, um carga com 338 quilos de cocaína foi apreendida no porto de La Spezia e a droga estava escondida entre pisos de granito fabricados e embarcados no Espírito Santo.

Com o apoio da Guarda de Finanças, “todas as provas” coletadas pelos italianos ajudaram a PF a desbaratar a organização criminosa no Brasil.

“Com as medidas cumpridas nesta manhã, a Polícia Federal considera que todos os envolvidos no envio da carga apreendida na Itália foram identificados e agora seguirão a disposição da Justiça Federal para responderem ao processo criminal”, diz a nota. As somas das penas pelos crimes podem passar dos 30 anos de prisão. (ANSA).