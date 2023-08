Polícia Federal prende homem no Pará por ameaçar Lula antes de cúpula

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2023 - 14:25 Compartilhe

A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira (4) que prendeu um homem por dizer que planejava atirar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e realizou uma operação de busca e apreensão contra outro por ameaçar o petista nas redes sociais.

Os dois casos ocorreram no estado do Pará, onde Lula, de 77 anos, chegará ainda nesta sexta para a Cúpula da Amazônia, que acontece na próxima semana com a participação de líderes sul-americanos para discutir a proteção da floresta.

Segundo a PF, o homem foi preso na cidade de Santarém, depois de entrar em uma loja na quarta-feira dizendo que “daria um tiro na barriga do presidente”.

Ele perguntou “aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município”. O suspeito foi detido na quinta-feira após uma testemunha denunciá-lo à polícia.

O homem, indicou a PF, disse aos investigadores que era fazendeiro e confessou ter “participado dos atos de 8 de janeiro, em Brasília”, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atacaram as sedes dos Três Poderes. Ele “teria invadido o salão verde da Câmara dos Deputados”.

Nesta sexta-feira, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em endereços vinculados ao suspeito, investigando crimes que incluem um possível plano de assassinato, informou a corporação.

Em Belém, onde Lula será o anfitrião da cúpula na semana que vem, a PF realizou ainda outra operação de busca e apreensão contra um indivíduo “suspeito de propagar, por meio de sua rede social, imagens ameaçadoras de ataques” ao presidente.

Ele trabalha como vigilante e tem porte de arma de fogo, acrescentou a PF.

