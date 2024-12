Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 7:22 Para compartilhar:

A Policia Federal prendeu na manhã deste sábado, 14, Braga Netto, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-vice de Jair Bolsonaro na chapa de 2022 é alvo do inquérito do golpe.

As autoridades realizam buscas na casa dele neste momento, de acordo com informações prévias do blog de Andréia Sadi e confirmadas ao site IstoÉ.

Netto será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército.

[Matéria em atualização].