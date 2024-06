Polícia Federal prende 6 passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

A Polícia Federal (PF) prendeu seis passageiros de voos internacionais por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante ações realizadas entre sábado, 8, e segunda-feira, 10, os agentes federais flagraram o transporte de entorpecentes nas bagagens dos viajantes.

De acordo com a investigação, os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A identidade deles não foi divulgada, somente as nacionalidades.

No sábado, ao fiscalizarem as malas pertencentes a uma mulher de nacionalidade peruana, que havia perdido seu voo para a Holanda, servidores da Receita Federal desconfiaram das embalagens metálicas que ela transportava.

“A passageira foi localizada e conduzida à Polícia Federal, onde recebeu voz de prisão, após os peritos federais identificarem mais de oito quilos cocaína nas embalagens de suplementos alimentares”, disse a PF.

No domingo, 9, foram realizadas outras quatro prisões. Uma mulher de nacionalidade mexicana, que desembarcou de voo proveniente do Panamá, foi flagrada com quase três quilos de metanfetamina dentro da mala.

Em outra abordagem, policiais encontraram mais de sete quilos de cocaína dentro de bagagem de uma mulher de nacionalidade francesa, que pretendia embarcar com destino a Bangladesh.

Com um passageiro espanhol, os policiais federais encontraram mais de três quilos de cocaína dentro de sua bagagem de bordo.

Ainda no domingo, os policiais federais flagraram, por meio de scanner corporal, a presença de cápsulas de cocaína em peças íntimas. “O suspeito, ao receber voz de prisão, informou aos policiais que havia ingerido outras cápsulas com a mesma droga. Ele foi conduzido a um hospital público para que possa expelir a droga com segurança”, acrescentou a PF. A nacionalidade dele não foi divulgada.

Na madrugada de segunda-feira, um nigeriano foi flagrado com quase quatro quilos de cocaína em volumes presos ao seu corpo. Ele já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas.