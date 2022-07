Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal no Pará

A Polícia Federal (PF) informou hoje (12) que seis balsas e motores usados em atividades de garimpo ilegal foram destruídos durante operação realizada no último fim de semana na Terra Indígena do Baú, área próxima ao município de Novo Progresso, no sul do Pará.

Segundo a PF, uma das balsas estava equipada com televisão e ar-condicionado. A embarcação foi avaliada em R$ 2 milhões.

Além disso, foram apreendidas pela corporação cerca de 80 gramas de ouro extraído irregularmente da área e 23 munições. Durante a operação, um garimpeiro foi multado em R$ 1 milhão pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As diligências da Polícia Federal foram realizadas nos dias 8,9 e 10 deste mês e fazem parte da Operação Mercúrio, um dos desdobramentos da Operação Guardiões do Bioma.