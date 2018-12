Polícia Federal faz buscas por Battisti em SP, mas não o encontra

A Divisão Antiterrorismo (DAT) da Polícia Federal (PF) tentou capturar Cesare Battisti em duas oportunidades nesta segunda-feira (17) em São Paulo. Denúncias anônimas de possíveis esconderijos do italiano, foragido da polícia desde sexta-feira (14) foram passados para a polícia, mas ele não foi encontrado. As informações são do G1.

Na última semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) mandou prender o italiano e o presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição. Desde então, Battisti está desaparecido e as buscas se intensificaram. O trabalho é integrado com a Interpol.

Para a Polícia Federal, o grande problema é a fronteira. Battisti já foi detido na fronteira do Brasil com a Bolívia em 2017, com dólares e euros não declarados, mas muitos pontos não possuem postos de fiscalização, favorecendo uma possível fuga.