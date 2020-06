Polícia Federal apreende de 1,4 tonelada de drogas no país em maio

A Polícia Federal (PF) apreendeu em operações, somente no mês de maio, 1.315 quilos (kg) de cocaína, 93 toneladas de maconha e 400 comprimidos de ecstasy.

Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (1), nas operações, que alcançaram sete estados – AM, CE, MS, MG, PR, RN e SE – também foram apreendidos de organizações criminosas três aeronaves, dois caminhões e um veículo de luxo.

Ainda em maio foram realizadas oito operações. O estado do Mato Grosso do Sul (MS) registrou um recorde com a apreensão de 28 toneladas de maconha. Outro destaque foi a erradicação de roças de maconha, na Região Nordeste, com a destruição de mais de 128 mil pés de maconha.