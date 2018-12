Polícia fecha laboratório que produzia 4 mil comprimidos de ecstasy por hora em SC

Um laboratório que produzia drogas sintéticas em larga escala foi fechado pela Polícia Civil do Distrito Federal em Joinville, no estado de Santa Catarina, nesta quarta-feira (26). As informações são do G1.

De acordo com investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), o local produzia drogas para todos os estados do Brasil. No local, um sítio na área rural de Joinville, foram encontradas máquinas que fabricam quatro mil comprimidos de ecstasy por hora.

Além dos equipamentos, os policiais apreenderam milhares de comprimidos já prontos, material para a produção de drogas sintéticas, dinheiro e carros de luxo. Um homem de 29 anos foi preso, mas não teve a identidade revelada para não atrapalhar as investigações.