Polícia faz prisões por roubos e furtos nos blocos de pré-carnaval do Rio

Oito pessoas foram detidas e cinco menores apreendidos pela Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) por roubos e furtos nos blocos de pré-carnaval neste final de semana. Em um dos casos, o criminoso roubou o celular de uma mulher que participava do Bloco da Preta, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, utilizando um caco de 40 centímetros.

Segundo a GM-Rio, Wanderlei Ferreira de Oliveira, 21 anos, foi preso por agentes da corporação na Cidade Nova pouco depois de ameaçar a vítima com o pedaço de vidro. O acusado foi levado para a Cidade Polícia, onde foi constatado que era foragido do sistema prisional e tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. No mesmo bloco, outros quatro homens foram presos por furto. Seis celulares foram recuperados.

No sábado, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) apreendeu dois adolescentes e um adulto que furtaram um cordão de ouro no bloco Simpatia é Quase Amor, em Ipanema. Um dia antes, o Grupamento Especial de Praia (GEP) prendeu dois vendedores ambulantes por furtarem a mochila de um casal de turistas coreanos e o celular de outra vítima na Praia de Copacabana.