Polícia faz novo cerco em mata atrás de Lázaro após denúncia de tiroteio

Várias equipes da polícia realizaram mais um cerco na noite desta terça-feira (22) durante as buscas por Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás, após denúncias de uma troca de tiros entre o caseiro de uma chácara e um invasor. Segundo informações do G1, policiais entraram na mata à procura do criminoso, suspeito de matar uma família em Ceilândia.

Policiais informaram à TV Anhanguera que um criminoso tentou arrombar a porta da propriedade, fazendo com que o caseiro efetuasse disparos, que teriam sido revidados por parte do bandido com um tiro. A polícia acredita que Lázaro esteja no local e, por isso, intensificou as buscas.

O novo cerco começou por volta das 22h, com alguns carros descaracterizados se deslocando até a chácara. No entanto, sem localizarem Lázaro, as viaturas voltaram para a base de comando por volta de 0h30 desta quarta-feira (23).

O trabalho de busca pelo criminoso em Cocalzinho de Goiás entrou no 14º dia seguido nesta terça, com cerca de 270 policiais. Pela manhã, uma moradora denunciou que viu um homem, parecido com um fugitivo, passar por uma propriedade rural.

A polícia também encontrou um carro queimado às margens de uma estrada que dá acesso à Gruta dos Ecos, região onde acontecem as buscas por Lázaro. A Polícia Técnico Científica fez uma perícia no veículo e no local, a fim de descobrir se ele foi usado pelo fugitivo.

