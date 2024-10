Polícia faz buscas em hotel que Liam Payne morreu na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/10/2024 - 14:50 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 24 OUT (ANSA) – A polícia da Argentina realizou nesta quinta-feira (24) uma busca no hotel do bairro de Palermo, em Buenos Aires, onde há uma semana o músico britânico Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, morreu após cair do terceiro andar.

A operação deflagrada pelas autoridades acontecem no âmbito do inquérito que tenta esclarecer as causas da morte do artista, que visitava o país sul-americano.

Os investigadores acreditam que Payne cometeu suicídio depois de um possível colapso mental induzido pelo uso de drogas, como cocaína.

Os agentes se concentraram na recepção do hotel, onde visualizaram documentos e vídeos de segurança do local para tentar rastrear o suposto vendedor da droga para Payne.

Ontem, a modelo Katie Cassidy publicou nas redes sociais uma nova homenagem para seu namorado, enfatizando que amará o cantor pelo resto de sua vida.

“Eu nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de maneiras que não consigo expressar em palavras. Eu gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão escuro agora. Você trouxe muita felicidade e positividade para todos, milhões de fãs, sua família, amigos e principalmente para mim. Você é tão incrivelmente amado”, escreveu.

Cassidy disse ainda estar lutando para descobrir como viver em um mundo sem Payne ao seu lado.

“Juntos voltamos a ser crianças, sempre encontrando alegria nas menores coisas. Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim. Não consigo imaginar um dia sem sua risada e amor. Você trouxe tanta luz para minha vida”, concluiu.

Em meio às homenagens e investigações, os fãs do ex-One Direction estão apontando uma ex-namorada do cantor, Maya Henry, como culpada por Payne não estar bem psicologicamente.

Poucos dias antes da morte dele, Maya concedeu uma entrevista a um podcast britânico para divulgar seu livro, “Looking Forward” (“Esperando Ansiosamente”, em português), um romance ficcional mas que, segundo ela, foi inspirado no relacionamento que teve com o artista.

Durante a conversa, a ex de Payne admitiu que foi procurada pelo cantor e por seus amigos para não lançar o livro. “Eu não acho que você deveria publicar o livro. Ele [Liam] não está bem. E se algo acontecer com ele, não só você vai se culpar, mas o mundo inteiro vai culpar você”, declarou ela. (ANSA).