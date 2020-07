Polícia faz busca em unidades da FCA em Turim

TURIM, 22 JUL (ANSA) – A Guarda de Finanças de Turim, no norte da Itália, fez nesta quarta-feira (22) uma operação de busca em endereços do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

A ação foi realizada a pedido do Ministério Público da capital do Piemonte, em acordo com a Procuradoria de Frankfurt, na Alemanha, que investiga a FCA por suposta fraude em emissões de poluentes.

A hipótese é de que o grupo teria instalado em alguns modelos dispositivos que não estariam de acordo com as regras europeias, fazendo com que as emissões durante a homologação fossem menores do que são na realidade.

“A empresa se colocou imediatamente à disposição dos investigadores e forneceu ampla colaboração”, disse um porta-voz da FCA. Os alvos das operações foram as unidades de Mirafiori e Lingotto e o centro de pesquisas de Orbassano, todos na província de Turim. (ANSA)

