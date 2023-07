Polícia, família e amigos procuram jovem mexicana desaparecida na Alemanha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 16:11 Compartilhe

A polícia da Alemanha, familiares e amigos procuram, nesta quinta-feira (27), uma estudante mexicana de 24 anos, residente em Berlim, que está desaparecida há cinco dias, confirmaram as autoridades e o pai da jovem.

“O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Criminal do Estado está procurando uma jovem. María Fernanda SÁNCHEZ CASTAÑEDA, de 24 anos, de Treptow-Köpenick, está desaparecida desde sábado, 22 de julho de 2023”, disse a polícia em um aviso, acompanhado de uma foto, publicado em sua página oficial.

“Ela deixou seu apartamento em Büchnerweg e não voltou. Há indícios de que a jovem de 24 anos está em uma situação psicológica excepcional”, acrescenta o comunicado, que fornece detalhes físicos para identificar a mexicana.

A embaixada do México afirmou que colabora “com as autoridades da Alemanha” e mantém “contato direto com a família de María Fernanda”.

O embaixador Francisco Quiroga, disse à emissora mexicana Televisa que seu gabinete insistiu à polícia para que o caso não seja considerado um “desaparecimento voluntário”, o que permite que a busca seja “mais ampla” e não se restrinja ao território alemão.

O pai de María Fernanda, Javier Sánchez, que viajou à Alemanha para participar das investigações, informou, por sua vez, que as autoridades investigam “todas as linhas possíveis” que possam levar a localizá-la, mas depois de cinco dias desaparecida “ainda não há conclusão”.

“Tivemos grande apoio aqui da comunidade latina e de outros países. Hoje [quinta-feira] formamos um grupo de mais de 100 pessoas para ir a vários lugares procurar María Fernanda, mas ela ainda não apareceu”, declarou Sánchez por telefone ao canal de notícias mexicano Millennium.

– ‘Sentia muita falta do México’ –

O pai contou que María Fernanda, que mora há cinco meses em Berlim, onde faz mestrado, disse a eles que planejava sair para um evento com amigos no último sábado, mas acabou decidindo ficar em casa para terminar projetos do curso.

“Nós ligamos para ela no domingo e ela não atendia mais”, disse Sánchez, que mora com a família no estado central de Querétaro.

Questionado sobre a situação psicológica da jovem, o pai explicou que ela “sentia muita falta do México”. “Ir para o exterior não é fácil e você sempre sente falta da comida, da família […] Não sei se vocês se referiam a isso”, disse ele.

Sánchez acrescentou que a polícia alemã está verificando o celular e o computador de María Fernanda em busca de pistas que permitam encontrá-la.

Os pais se reuniram na quarta-feira com o embaixador Quiroga, sua equipe e membros da comunidade mexicana em Berlim.

