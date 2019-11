Polícia evacua dois acampamentos de migrantes em Paris

PARIS, 7 NOV (ANSA) – A polícia francesa desmantelou nesta quinta-feira (7) dois acampamentos de migrantes localizados ao norte de Paris e provocou a evacuação de pelo menos 1,6 mil pessoas.

A decisão foi tomada um dia depois que o ministro do Interior da França, Christophe Castaner anunciou um controverso pacote de medidas para recuperar o controle da imigração. Ontem (6), o político afirmou ter assumido “o compromisso” de esvaziar os campos no nordeste da capital do país europeu “até o final do ano”. A operação contou com cerca de 600 policiais e afetou os migrantes que viviam em barracas improvisadas. Todos foram levados para centros de acolhimento.

De acordo com as autoridades francesas, a ação já faz parte da implementação do plano do governo e outras evacuações serão realizadas porque é algo que se tornou “incontrolável”.

Além disso, a polícia ficará presente na região para impedir a criação de novos campos.

Apesar da decisão, Castaner prometeu, durante coletiva de imprensa, que analisará a situação de cada um dos migrantes, ressaltando o desejo do governo de Emmanuel Macron de acolher os refugiados. “Há homens e mulheres que aguardam a resposta do pedido de asilo. Para isso, temos locais que dobramos de quantidade desde 2015. Eles serão mais de 100 mil até o fim deste ano”, explicou à France Info. (ANSA)